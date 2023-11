Hilfe, die Herdmanns kommen! Reloaded

In einer verschlafenen Kleinstadt geht alles seinen geregelten Gang. Es gäbe auch keine Gesprächsthemen mehr, wären da nicht: Die Herdmanns. Sie sind die schlimmsten Kinder aller Zeiten. Sie lügen, klauen, rauchen Zigarren und prügeln sich ... "sogar die Mädchen!" Völlig wach gerüttelt wird das Städchen, als die Herdmanns plötzlich im Gemeindezentrum die Rollenverteilung des alljährlichen Krippenspiels kapern. Natürlich hat die Geschwister-Gang keine große Ahnung von der Weihnachtsgeschichte an sich. Was für eine Katastrophe! Doch ganz nebenbei bahnen sie sich und allen anderen den Weg zur Besinnung, was das Fest uns eigentlich bedeuten soll ...