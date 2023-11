Im Rahmen der „The Last Tour“-Tournee spielt John Lees mit der von ihm vor mehr als 50 Jahren mitgegründeten Band Barclay James Harvest das Beste aus den überaus erfolgreichen Anfangsjahren der Gruppe. Diese setzte mit ihrer Musik Meilensteine und war Wegbereiter in Sachen Progrock. Dafür steht der Bandname bis heute. Und viele ihrer Titel sind unvergessen.

Mitte Januar hat John Lees seinen 76. Geburtstag gefeiert. Und er ist „zu der Entscheidung gekommen, dass 2023 mein letztes Jahr der großen Tourneen sein wird“, schreibt er in einer Mitteilung seinen Fans. John Lees (Gitarre, Gesang) will weiterhin mit seinen Bandkollegen Craig Fletcher (Bass, Gesang), Kevin Whitehead (Schlagzeug) und Jez Smith (Keyboards) Musik schreiben und aufnehmen, verspricht er. Aber die Strapazen zeitlich ausgedehnter Tourneen möchte er nach dem Sommer 2023 nicht mehr auf sich nehmen, sondern stellt für die Zukunft höchstens „einzelne Livedaten wie Festivals oder Auftritte bei besonderen Veranstaltungen“ in Aussicht.

„Ich hatte das Glück, so viele Jahre Musik machen zu dürfen, mit einem Erfolgslevel, das nicht hätte erreicht werden können ohne die Hilfe und Unterstützung meiner Frau Olwen und meiner Familie, meinen Bandkollegen und musikalischen Mitarbeitern, von meinen Managern, Agenturen und Promotern, von den Produktionscrews, auf die wir uns verlassen, und natürlich von den vielen Fans in der ganzen Welt, deren Treue und anhaltendes Engagement in der Musik sehr geschätzt ist. Danke an Euch alle.“

Auf der Abschiedstournee spielen John Lees‘ Barclay James Harvest vor allem Titel aus der großen kreativen und produktiven Barclay-Ära, in erster Linie also die Hits aus den frühen Band-Jahren wie „Hymn“, „Mockingbird“, „Poor Man’s Moody Blues“ oder „Child Of The Universe“. Die Songs hat John Lees, Barclay-Gründungsmitglied und heutiger Kopf der Band, nicht nur geschrieben, er hat ihnen mit seiner sanften, unverwechselbaren Stimme auch seinen musikalischen Stempel aufgedrückt. Die Stücke sind längst zu Klassikern der Rockmusik geworben.