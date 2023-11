SONDEREGGER DUO

Eduard Sonderegger – Violine

Alexander Sonderegger – Klavier

„Zwischen Klassik und Impressionismus“

Die Brüder Alexander und Eduard Sonderegger treten seit 20 Jahren zusammen als Sonderegger Duo auf. Sie übernehmen damit die berufliche Familientradition und widmen sich seit frühster Kindheit der Kammermusik für Violine und Klavier. Das Repertoire des Duos besteht aus Werken verschiedener Epochen: von früher Klassik bis Moderne 20. und 21. Jahrhunderts.

Beide schlossen das Konzertexamen an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart jeweils mit Auszeichnung ab. Als Kammermusikpartner wurden Alexander und Eduard von mehreren bedeutenden Musikern beraten, wie z.B. Gerhard Schulz, Kirill Gerstein, Anke Dill, Florian Wiek, Christine Busch, Stefan Fehlandt (Vogler-Quartett), Péter Nagy und Ralf Gothóni.

Alexander und Eduard Sonderegger sind Preisträger des Stuttgarter Carl-Wendling-Wettbewerbs für Kammermusik. Zu den wichtigsten Auftritten des Sonderegger Duos gehören die Aufführung des Doppelkonzertes von Mendelssohn-Bartholdy mit dem Orchester «Sinfonietta Lentua» in der Lentua-Hall der Stadt Kuhmo/Finnland, Kammermusikabend im Maison Heinrich Heine in Paris und mehrere gemeinsame Konzertaufführungen mit dem Philharmonischen Sinfonieorchester der Stadt Murmansk/Russland. 2016 und 2018 trat das Sonderegger Duo im Rahmen des «Rising Stars!» Festival in Stuttgart auf. 2019 folgte die Veröffentlichung der Debüt-CD des Duos mit Werken von Brahms, Szymanowski und Enesco, die von Gert Volker Dill-Stiftung unterstützt wurde. Gefördert von Helga-Drews-Stiftung, debütierten die Musiker im Oktober 2022 im Gasteig München.

Alexander und Eduard Sonderegger sind Dozenten an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart.

Auf dem Programm stehen Höhepunkte des Repertoires für diese Besetzung

Johannes Brahms Sonate für Violine und Klavier A-Dur op. 100

Wolfgang Amadeus Mozart Sonate für Klavier und Violine A-Dur KV 526

Eugène Ysaÿe „Poème élégiaque“ d-Moll op. 12

Maurice Ravel Sonate für Violine und Klavier Nr. 2 G-Dur