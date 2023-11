Musiktheater: "Hänsel und Gretel"

Eine Oper von Engelbert Humperdinck

Hänsel und Gretel

Theater Pforzheim

Unterstufenchor des Scheffold-Gymnasiums

Donnerstag, 7. Dezember 2023

20 Uhr, Congress-Centrum Stadtgarten

Um 19.15 Uhr findet eine Einführung statt.

Das bekannte Märchen nach den Gebrüdern Grimm ist eine Geschichte für Jung und Alt. Ursprünglich verfasste Adelheid Wette, die Schwester des Komponisten Engelbert Humperdinck, eine Theaterfassung des Märchens für eine private Vorführung. Da diese Aufführung viel Lob einbrachte, beschloss Humperdinck, eine ganze Oper daraus zu machen. Entstanden ist eine durchkomponierte, abendfüllende Oper, die 1893 ebenfalls mit großem Erfolg in Weimar uraufgeführt und zu einer beliebten Kinderoper wurde. Humperdinck hat darin einige Volkslieder wie "Ein Männlein steht im Walde" und "Suse, liebe Suse, was raschelt im Stroh?" aufgenommen. An anderen Stellen schrieb er auf volkstümliche Redensarten solch eingängige Melodien, dass sie später selbst zu Volksliedern wurden, darunter zauberhafte Nummern wie "Brüderchen, komm tanz mit mir" oder den "Abendsegen".

"Hänsel und Gretel" ist eine der populärsten Opern im Repertoire und wird meist in der Adventszeit aufgeführt.