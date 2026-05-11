Eintägiger Workshop: Bau einer Trockenmauer

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Gärtnerhof Jeutter Göppingen Schinderhalde 1, 73035 Göppingen

Einführung in den Trockenmauerbau: Grundlagen, Technik und Praxis in einem Tag

Eintägiger Workshop: Kompakter, praxisorientierter Einstieg in den Trockenmauerbau mit Fokus auf Planung, Untergrund, Materialwahl und grundlegende Schichtung.

Im Praxisteil bearbeiten die Teilnehmenden Steine und setzen erste Mauerabschnitte um. Zudem werden zentrale Aspekte wie Stabilität, einfache Dimensionierung und Entwässerung anschaulich vermittelt. 

Info

Gärtnerhof Jeutter Göppingen Schinderhalde 1, 73035 Göppingen
Freizeit & Erholung
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