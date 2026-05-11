Eintägiger Workshop: Bau einer Trockenmauer

Einführung in den Trockenmauerbau: Grundlagen, Technik und Praxis in einem Tag

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Eintägiger Workshop: Kompakter, praxisorientierter Einstieg in den Trockenmauerbau mit Fokus auf Planung, Untergrund, Materialwahl und grundlegende Schichtung.

Im Praxisteil bearbeiten die Teilnehmenden Steine und setzen erste Mauerabschnitte um. Zudem werden zentrale Aspekte wie Stabilität, einfache Dimensionierung und Entwässerung anschaulich vermittelt.