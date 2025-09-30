Eintauchen

Fitz Zentrum für Figurentheater Eberhardstraße 61, 70173 Stuttgart

Inselsommer mit Oma

Warst du schon einmal einen Sommer alleine mit deiner Großmutter auf einer Insel? Nein? Ich auch nicht. Aber das Mädchen in meiner Geschichte schon. Gemeinsam verbringen sie den Sommer auf einer Insel, die gerade so groß genug ist für zwei. »Eintauchen« entführt in diesen Sommer und seine merkwürdigsten, wundersamsten und ängstlichsten Augenblicke. Was ist, wenn man älter wird? Wenn die alten Schuhe nicht mehr passen oder das Gebiss nicht mehr im Mund bleiben will? Dem wachen Blick der Insel entgeht nichts.

Info

Theater & Bühne
