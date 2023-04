Eintracht Hocketse des SC Eintracht Bottwartal e.V.

Der 1. Mai steht vor der Tür und was gibt es Schöneres, als den Tag mit einer Hocketse zu beginnen?

Genau deshalb veranstalten wir auch in diesem Jahr wieder unsere Eintracht Hocketse, die sich an alle Fans, Mitglieder, Freunde, 1. Mai Wanderer und alle aus der Region richtet. Wir laden euch herzlich ein, am 1. Mai 2023 ab 10 Uhr bei uns am Vereinsheim, direkt neben dem CVJM Gütle vorbeizuschauen. Nach dem Erfolg von letztem Jahr, veranstalten wir die Hocketse dieses Jahr zum zweiten Mal. Es wird wieder alles geben, was das Herz begehrt: Grill, unsere selbstgemachten Eintracht Fries, Bier und diverse Getränke sowie Musik, um in Feierlaune zu kommen. Für alle Wanderer, die den 1. Mai zu einem Wandertag machen, wird unser Vereinsheim auch als Zwischenstopp zur Verfügung stehen. Hier könnt ihr euch die Beine vertreten, eure Akkus wiederaufladen und euch stärken. Für unsere vierbeinigen Freunde haben wir natürlich auch gesorgt, Hundewasser steht bereit. Sitzgelegenheiten werden ebenfalls vorhanden sein. Wir hoffen auf tolles Wetter, damit wir den Tag gemeinsam draußen verbringen können. Kommt vorbei, lasst uns gemeinsam den 1. Mai feiern und den Frühling begrüßen. Wir freuen uns auf euch und einen unvergesslichen Tag zusammen. In Vorfreude auf eine tolle Hocketse, Euer Eintracht Team PS: Bei uns kann man übrigens auch mit Karte & via Paypal bezahlen.