Eintritt auf eigene Gefahr

Alarm! Etwas muss anders sein als sonst. Nur was? Und warum? Zum Glück gibt es die Anleitung für alle Fälle. Aber dieser Fall steht nicht in der Anleitung. Leider. Wie gut! Oh Graus!? Na und?! Eine vierköpfige Crew, mit sehr unterschiedlichen Fertigkeiten und Positionen innerhalb der Gruppe, geht auf die Suche nach Lösungen. Sie ringen um neue Regeln, Verantwortlichkeiten und Hierarchien. Sie passen auf, sperren ab, sorgen für Sicherheit, kümmern sich um das Wohlergehen ihres Publikums. Und sie nutzen ihre Freiheiten, um Phantasie und Spiel freien Lauf zu lassen.

Grete Pagan und ihr Ensemble haben eine Farce für jedes Alter entwickelt über Regeln und was passiert, wenn sie plötzlich nicht mehr gelten, missverstanden oder gar unterlaufen werden.

Ein Spiel mit Sicherheit, Freiheit und Verantwortung, wer sie trägt, wer sie übernimmt und wer sie abgibt.

Ein Plädoyer für mehr spielerische Freiheit, Phantasie und Zutrauen, in andere und in unsere eigenen Fertigkeiten.