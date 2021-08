Eintritt Weinbaummuseum

Mit neuen, bewährten und historischen Ausstellungsstücken werden dem Besucher die verschiedenen Facetten des Weinbaus in Stuttgart nähergebracht. Schautafeln verdeutlichen die Weinanbaugebiete in aller Welt.

In der neuen Ausstellung erleben Sie mit allen Sinnen - es darf auch mal geschnuppert werden. In Videoeinspielungen kommen Wengerter zu Wort, die über ihre Arbeit in den Steillangen oder in der Kelter erzählen und natürlich haben die Kunstwerke von Eugen Häfele eine eigene Fläche. Eine Erlebnistour für alle Sinne!