Einwandfrei Manfred

Angriffslustiger Kabarett-Konter eines Verfassungspatrioten.

Manfred, gebürtiger Schwabe, betreibt eigentlich eine Bar auf Jamaika. Doch der Weltenbummler wurde angeworben aus der Ferne einen Blick auf Deutschland und seine Verfassung zu werfen. Genauer auf das Grundgesetz. Das wurde am 23. Mai 1949 vom parlamentarischen Rat verabschiedet.

Und verkündet, wie ein Evangelium in der Religion. Dieses Jahr feierte das, was als Provisorium gedacht war, seinen 76. Geburtstag. Statt hinter seiner Bar steht Manfred nun also in Stadthallen, Schulen und Vereinen vor Publikum und versucht sich in politischer Bildung.

Doch unkommentiert lassen kann und will er die Paragrafen, über die er da spricht, nicht. Er ist ja schon viel rumgekommen und einige Lebenserfahrung hat er auch angesammelt. Eine gute Basis, um dem Grundgesetz auf den Grund zu gehen, findet er.