Einweckkurs für Kinder

Das Haltbarmachen von Lebensmitteln im Privathaushalt war bis zur Mitte des 20. Jahrhundert ein wichtiges Thema. Die Menschen hatten auf dem Lande meist einen Bauerngarten und Obstbäume.

Deren Ertrag musste auch für den Winter lange gelagert werden können, damit man sich jederzeit mit genügend Vitaminen und Nährstoffen versorgen konnte. Ein weiterer Grund war oft der Mangel an Geld, um teure oder exotische Nahrungsmittel kaufen zu können.

Nach einem kurzen thematischen Rundgang und einer Einführung in das Thema "Haltbar machen", dürfen die Kinder selbst Obst einkochen.

Wenn möglich, bitte mitbringen:

→ Schürze

→ Haargummi bei langen Haaren