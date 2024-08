Einweihung der Stele des Ludwig Pfau-Denkmals mit Oliver Maria Schmitt und Wannerstern

Am 9. September 2023 wurde am Trappenseeschlösschen feierlich und unter großer öffentlicher Resonanz das imposante, vom Künstlerkollektiv BMP geschaffene Denkmal „In die Freiheit!“ zu Ehren des Heilbronner Schriftstellers, Revolutionärs und Politikers Ludwig Pfau (1821-1894) eingeweiht. Das im Trappensee verankerte Boot mit zwei Rudern ruft Assoziationen des Aufbruchs, der Hoffnung und Rettung hervor. Es repräsentiert somit Denken und Wirken Ludwig Pfaus, der sein Leben lang gegen Willkür und Unterdrückung gekämpft hat.

Unweit des Denkmals wird am Ufer des Trappensees eine ebenfalls von BMP entworfene und verfertigte Stele mit erklärenden Hinweisen errichtet werden. Die Stele wird am 7. September vom Heilbronner Romancier und Satiriker Oliver Maria Schmitt festlich-unterhaltsam eingeweiht. Musikalisch untermalt wird die Veranstaltung von der Band „Wannerstern“.

Oliver Maria Schmitt, 1966 in Heilbronn geboren, studierte Rhetorik und Kunstgeschichte in Tübingen und Leeds. Er war Chefredakteur des Satiremagazins „Titanic“ und wurde für seine Reisereportagen, die in FAZ, »Die ZEIT« und »GEO Saison« erscheinen, mit dem Henri-Nannen-Preis für seine »herausragende unterhaltsame, humorvolle Berichterstattung« ausgezeichnet.

Die Heilbronner Band Wannerstern, bestehend aus Doro Stern (Saxophon), Peter Wanner (Gitarre, Bass) und Ufuk Gacipa (Gesang) ist spezialisiert auf Loungemusik, Standards und Evergreens. Von „All of me“ aus dem Jahr 1931 bis „What a wonderful world“ von 1967 – Wannerstern bietet ein Repertoire von Melodien, die uns wie gute alte Freunde seit Jahrzehnten begleiten und die wir entspannt neu entdecken. Weil sie Freude bringen.