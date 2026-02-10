Der Bildhauer Karl-Heinrich Lumpp erschafft durch seine Kunst menschliche Figuren aus Stein.

„Metamorphose“ entstand während der Arbeit an dem Freilichtstück „Bauernoper“, welches dramatisch die Not und Auflehnung der Bauern in den Bauernkriegsjahren zeigte. Symbolisch steht der Titel für das, was wenige Worte nicht ausdrücken können und auch nicht sollen. Die Skulptur zeigt eine Frau, die mit ihrem kleinen Kind bei ihrem toten Mann liegt. Der Künstler wollte neben der romantisch schönen Geschichte der Treuen Weiber von Weinsberg die jahrtausendealte Geschichte des männlichen Krieges und des weiblichen Lebens abbilden.

Die Stadt Weinsberg und die Bürgerstiftung danken dem Weinsberger Künstler Karl-Heinrich Lumpp für diese Dauerleihgabe, die Kunst im öffentlichen Raum für alle zugänglich und erlebbar macht.

Im Anschluss an die Übergabe wird ab 19:30 Uhr die Premiere des Lehrfilm "Der Bauernkrieg- 1525: Die Bluttat zu Weinsberg" in der Baukelter, Michael-Beheim-Saal gezeigt.