Einweihung Sindelfinger Relief von 1477

Im Rahmen der Biennale 2019 soll eine außergewöhnliche kunst- und kulturhistorische Aktion stattfinden: Die Aufstellung einer Kopie eines 540 Jahre alten Kunstwerks im Sindelfinger Stiftsbezirks.

Unter den wenigen hostorischen Ausstattungsstücken, die die uralte romanische Martinskirche in Sindelfingen besitzt, sticht eines heraus: Es handelt sich dabei um ein Sandstein-Relief aus dem Jahr 1477. Dies ist ein wichtiges Jahr in der Sindelfinger Geschichte gewesen, in dem das weithin berühmte Sindelfinger Chorherrenschaft nach Tübingen verlegt wurde.

Nach 400 Jahre im Freien wurde das Reflief in die schützende Kirche geholt. Nach 140 Jahren soll es in Kopie, nun wieder an seinem historischen vorgesehenen Ort an der Martinskirche erstrahlen.