„Mit der Nördlinger Stadtjazzerey beswingt ins Neue Jahr“

„Recht viel besser kann man einen Nördlinger Wohnzimmer-Sommerabend nun wirklich nicht verbringen“. Dies merkte Peter Urban in den Rieser Nachrichten zu seinem Nachbericht auf das Open-Air-Konzert der Nördlinger Stadtjazzerey Ende Juli 2022 an. Dass dies auch im Winter so sein kann, wollen die acht Musiker der bereits seit 30 Jahren bestehenden Jazz-Band unter Beweis stellen.

In der Besetzung mit Trompete (Burkhard Hock), Klarinete (Thomas Seitz), Saxofon (Peter Hoenke-Eisenbarth) und Posaune (Hermann Häring) als Bläsergruppe sowie Schlagzeug (Josef Lutz), Bass (Thomas Pichl), Gitarre (Karl-Heinz Reisacher) und Piano (Kurt Moll) als Rhythmusgruppe wird ein vielfältges musikalisches Diner aufgetischt. Titel aus verschiedenen Jazz-Epochen werden angeboten und in der klassischen „Jazzerey-Art“ serviert. So sorgen Songs wie „Let it snow“, „Maryland, my Maryland“ oder „Blue Bossa“ sowie Armstrongs „Dippermouth Blues“ für einen angenehmen Ohrenschmaus. Auch ein Nachtisch mit Swing und Klassik a la Mozarts „Ah vous dirai je maman“ wird gereicht. Somit ist bestes Vergnügen und gute Unterhaltung beim diesjährigen Neujahrskonzert gewährleistet.