Eisgenuss zum Selbermachen - Frisch, natürlich, lecker!

An diesem Vormittag hast Du die Möglichkeit zu erleben, was hinter den Kulissen einer Eisdiele passiert. Gemeinsam werden wir einen Ausflug in die Geschichte des Speiseeises wagen.

Wir werden alle notwendigen Zutaten abwiegen und im Anschluss ein Milcheis oder ein Fruchteis mit frischen Früchten herstellen.

Ganz nach dem Motto: Natürlich, frisch & selbstgemacht! Zum Abschluss erhalten alle frischen „Eishersteller“ eine Urkunde.

Wir freuen uns auf Eure Anmeldung!