Unter der Leitung des gefeierten persisch-australischen Tar-Virtuosen und Komponisten Hamed Sadeghi verschmilzt das Eishan Ensemble meisterhaft klassisch persische und zeitgenössisch westliche Musik. Die Grenzen zwischen Kammerjazz und nahöstlicher Jazzfusion verschwimmen, um einen Klang zu schaffen, der sich kühn jeder Kategorisierung entzieht.

Sadeghi verfügt über ein reiches Erbe an klassischer persischer Musik. Nachdem er jahrelang klassische persische Musik im Iran und Asien aufgeführt hatte, zog Sadeghi vor zehn Jahren nach Australien, um dort mit seiner Musik in einem westlichen Umfeld neue Klänge und Richtungen zu suchen und zu entwickeln. Diese mutige künstlerische Reise hat ihm große Anerkennung gebracht. Als „einer der poetischsten australischen Komponisten“ beschreibt ihn der Sydney Morning Herald.

Das Repertoire des in Australien ansässigen und mit den ARIA Awards (höchster Musikpreis Australiens) nominierten Eishan Ensemble besteht überwiegend aus Sadeghis Originalkompositionen. Die Kompositionen vereinen virtuose Improvisationen mit der Präzision traditioneller Formen. Das Ergebnis ist ein packender genreübergreifender Klangteppich.

Das Eishan Ensemble ist auf renommierten internationalen Bühnen zu erleben, beispielsweise Womad Festival, Sydney Opera House, London Jazz Festival, Auckland Arts Center, Brisbane Festival.

Live in Europa präsentiert das Eishan Ensemble ihr neuestes Album „Northern Rhapsody“, eine Feier von Traditionen und Innovation, eine Reflexion über menschliche Verbindungen und eine Einladung, neue Welten durch Musik zu erkunden.

"A rare attempt in fusing contemporary Persian classical music with modern jazz” - Mit diesem Satz beschrieb das englische Magazin Songlines vor nicht allzu langer Zeit das Eishan Ensemble. Bekannt für die innovative Verschmelzung von klassischer persischer und zeitgenössischer westlicher Musik, kündigt das Eishan Ensemble stolz sein neues Album Northern Rhapsody an. Im Mittelpunkt steht die musikalische Form der Rhapsodie, die für ihre episodenhafte und doch zusammenhängende Struktur bekannt ist. Präzis ausgearbeitete und dennoch fließende Kompositionen, eindrucksvoll instrumentiert und arrangiert führen auf diesem neuen Album zu einem eindrucksvollen Hörerlebnis.

Hamed Sadeghi – Tar

Michael Avgenicos – Saxophon

Max Alduca – Kontrabass

Adem Yilmaz – Percussions