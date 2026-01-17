Eiskönigin 1 & 2: Die Musik-Show auf Eis

Eiskönigin 1&2 auf Eis begeistert weiter – mit frischem Glanz und einem Erlebnis, das Menschen jeden Alters verbindet.

Mit großem Ensemble!

Und es gibt viel zu erleben: großartige Pop-Songs, ein begeisterndes Ensemble aus Musical-Solisten, Eistänzern und Akrobaten sowie ein eindrucksvolles LED-Bühnenbild! Noch umfangreicherer und dynamischerer, schafft die Musik-Show eine Welt voller Wunder der Extraklasse.

Die Schwestern Elsa und Anna und ihre Gefährten begehen eine abenteuerliche Musik-Reise mit den Stars der deutschsprachigen Musicalszene, dem großen Schlittschuh-Ensemble sowie internationalen Künstler, die aus den verschiedensten Teilen der Welt zusammenkommen.

Alle Songs live!

Gänsehaut pur, wenn Elsa den absoluten Hit des Abends „Lass jetzt los!“ singt und dabei die Bühne und die riesige LED-Leinwand mit ihren magischen Kräften in ein Meer aus Eis und tiefblauen Kristallen verzaubert! Lustig, wenn Schneemann Olaf in „Im Sommer“ von Sonne und Strand träumt „mit einem Drink in der Hand und ganz knackig braun!“

Spektakulär, wenn sich Elsa und Anna mit den Trollen in „Willst du einen Schneemann bauen“ auf eine Schneeballschlacht einlassen oder Kristoff mit seinem geliebten Rentier Sven singt „Rentiere sind besser als Menschen!“ In dieser Show auf Eis folgen viele weitere Hits, darunter „Wo noch niemand war“, „Zeige dich“ und „Liebe öffnet Türen“.

Wenn die ersten Noten des oscarprämierten Hits " Lass jetzt los!" das Auditorium füllen, herrscht inmitten der Dunkelheit eine aufgeregte Stille, die in gebannte Begeisterung umschlägt.

LIKE-ICE!

Besonderen Wert wird bei der Eis Show auf Nachhaltigkeit gelegt. Das Ensemble läuft auf extra angefertigten Kunststoff-Eis.

So gipfelt die "Eiskönigin 1&2 auf Eis" in einem Ereignis von spektakulärem Ausmaß, das die Besucher mit einer beispiellosen Präsentation aus Licht, Klang und Bewegung in Staunen versetzt.