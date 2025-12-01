Eiskönigin 1 & 2

Eine spektakuläre Musik-Show auf Eis.

Mit einer inszenierten neuen Eisshow, einer Symbiose aus Eistanz und atemberaubender Zirkusakrobatik, kommen die Songs der Animationsfilme Frozen eins und Frozen zwei auf die Bühne der Stadthalle Balingen.

Mit der vielfach ausgezeichneten Musik aus den Filmen (darunter der begehrte Oscar für den besten Filmsong) wird das Publikum gemeinsam mit den Schwestern Elsa und Anna und ihren Gefährten Olaf, Sven und Kristoff mit auf eine Reise in eine magische Märchenwelt entführt. Das Stück zeigt auf märchenhafte Weise, welche große Rolle Liebe, Freundschaft und Tapferkeit im Leben spielen. Und das alles auf Eis.

Gänsehaut pur herrscht, wenn Elsa zum absoluten Hit des Abends „Lass es los!“ ein Feuerwerk aus Eistanz und Akrobatik auf Kufen darbietet und dabei die Bühne und die riesige LED-Leinwand mit ihren magischen Kräften in ein Meer auf Eis und tiefblauen Kristallen verzaubert.

Lustig wird es, wenn Schneemann Olaf in „Im Sommer“ von Sonne und Strand träumt oder Kristoff mit seinem geliebten Rentier Sven „Rentiere sind besser als Menschen“ singt. In dieser Show auf Eis folgen viele weitere beliebte Hits, darunter „Willst du einen Schneemann bauen“, „Wo noch niemand war“, „Zeige dich“ und „Liebe öffnet Türen“.

Das Publikum darf sich von den träumerischen Szenen in den tiefen, tiefen schneebedeckten Winterwald des hohen Nordens entführen lassen.