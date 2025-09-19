Eiskalter GeisterAtem - das Echo verlorener Seelen

Ludwigsburg ist eine wunderschöne Stadt, voller Licht und Leben! Doch wie alles, hat auch diese Stadt ihre dunkle Seite.

Die geheimnisvolle Geisterjägerin Rana ist auf der Suche nach Spukorten in der Ludwigsburger Innenstadt. Denn es gibt so vieles zwischen Himmel und Erde, was sich nicht so einfach erklären lässt. Die uralten Geschichten sprechen dann von Geistern und Wiedergängern.Die Geister-Jägerin Runa hat sich auf die Suche gemacht, diesen Geschichten auf den Grund zu gehen. Ihre Suche führt sie zu finsteren Ecken und düsteren Orten. Sie hat manches Exponat gesammelt, das die Wahrheit ihrer Geschichten zu belegen scheint. Aber vielleicht ist ja alles doch ganz anders.Ergründen Sie, experementieren Sie, erschauern Sie und schauen Sie mit einem neuen Blick auf die Stadt. Folgen Sie Runa durch die Straßen, an Orte, die Seltsames zu erzählen wissen von alten Gemäuern, Fluch und Magie. Eines sei gesagt: Glauben Sie nicht jedes Wort, denn vielleicht erzählt Runa ja doch nur Märchen. Sie treffen Runa am Portal der Stadtkirche. Nur zwei Termine in diesem Jahr!