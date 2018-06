Eisschlemmen für den guten Zweck

Am 11.07.2018 verwandelt sich die Senterra Pflegeresidenz Heilbronn in eine ganz besondere Eisdiele: Ab 11:00 Uhr können alle Bürger für nur einen einmaligen Betrag von 4€ so viel Eis schlemmen und genießen, wie sie wollen. Der Erlös des Flatrate-Eisfestes geht in diesem Jahr als Spende an das Tierheim in Heilbronn.

„Eis essen für den guten Zweck“ lautet das Motto der gemeinnützigen Aktion, die in der Einrichtung stattfindet. „Eis essen und dabei gleichzeitig etwas Gutes Tun – das ist das Ziel unserer außergewöhnlichen Veranstaltung.“ Der Erlös des Schlemmens wird einem guten Zweck zukommen. „Die Erträge werden in vollem Umfang an das Tierheim in Heilbronn gespendet“, sagt Iris Axtmann, „Wir wissen wie wichtig Tiere für das Wohlbefinden des Menschen sind. Auch in unserer Einrichtung sind regelmäßig Hunde zu besuch, die immer wieder Freude wecken. Dieses Mal möchten wir etwas Gutes für die Tiere tun.“