Eiszeit-Safari – auf den Spuren von Mammut, Höhlenbär & Co

Bei einer Führung durch den neuen Sammlungsbereich Eiszeit erleben kleine und große Interessierte mit allen Sinnen Spannendes über Eiszeittiere der Region und ihre Lebensräume.

Woran erkennt man ein Höhlenbärskelett? Welche Laute gibt ein Elch von sich, der in Ruhe gelassen werden will? Fühlt sich ein Rentierfell flauschig an? Und wie roch eigentlich die Mammutsteppe?

Anmeldung erforderlich bis 26.05., 12 Uhr unter 07131 56-2295 oder museum.buchungen@heilbronn.de

Bitte geben Sie den Titel der Veranstaltung, Ihren Namen, ihre Telefonnummer, sowie die Anzahl der teilnehmenden Personen an.