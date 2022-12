Eiszeit - Wenn das ganze Jahr Winter ist

Im Laufe der 4,6 Milliarden Jahre alten Erdgeschichte hat es immer wieder Eiszeiten auf unserem Planeten gegeben. Es war so kalt, dass große Tiere nur mit einem dicken Fell überlebten. Auch die Menschen mussten mit den unwirtlichen Bedingungen zurechtkommen. Ihnen halfen wichtige Erfindungen, wie einfache Werkzeuge, warme Kleidung und natürlich die Herstellung von Feuer. Aber was genau ist eigentlich eine Eiszeit? Wie verändert sich die Umwelt und ist dann tatsächlich alles von Eis und Schnee bedeckt? Wie kann man so noch Nahrung finden? Und wie kommt es überhaupt zu einer Eiszeit? Gemeinsam geht es im Museum auf Spurensuche.

Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 07121/303 2022 oder direkt im Museum.