Herzliche Einladung unserem EJW-Brunch am 20.10.2019

Herzliche Einladung an alle Mitarbeiter, Freunde, Familien, Gemeindemitglieder oder andere Interessierte, zu unserem Sonntagsbrunch am 20.10.2019 nach dem Gottesdienst ab 10:30 Uhr im Evang. Gemeindehaus (oben). Das Sonntagsbrunch steht unter dem Motto "Bring & Share", jeder bringt mit, was er gerne Essen möchte und dies wird unter allen geteilt. So entsteht ein buntes Buffet mit all euren Lieblingsspeisen. Kaffee und Getränke stellen wir vom ejw Entringen zur Verfügung. Wer kurzfristig noch kommen möchte, ist herzlich eingeladen. Das Buffet wird wieder groß und reichhaltig sein.

Wer noch spontan kommen möchte, ist herzlich willkommen.

Weitere Informationen im Amtsblatt „Ammerbuch Aktuell“ nachlesen.