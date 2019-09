Ekstase auf der Wandelbühne

Wie schmeckst du? Wenn du in meinen Zellen waltest, verschwimmt das lineare, verschwimmt das Zeitgefühl. Ich bade in bittersüßen Wellen voll zauberhafter Momentaufnahmen, in denen mein Sein sich auflöst und ich Teil deines Kerns werde.

Wie du wohl schmeckst? Wie schmecke ich. Für dich? Komm, komm. Oh du süße Ekstase. Wir strecken unsere Arme aus und lechzen nach dir. Der Alltag bekommt dir nicht. Weiß ich doch. Wir kommen. Du auch?

Eine Performance mit fünf Menschen, die sich auf eine einwöchige Intensivreise mitten in die Wogen der Ekstase begeben haben. Vorrausetzung ist, es gibt kein Zurück und kein Exit. Wir lassen uns fallen, du lässt dich darauf ein. Die Schleier des getrennten Erlebens werden dünn. Wo bist du, Wo bin ich? Ist das noch wichtig? Wichtig ist, wir werden hinterher nicht mehr die gleichen sein. Das ist der Zauber der Wandelbühne.

Ein Performance-Projekt mit Alma Yui (Sema Kerey) und vier mutigen Wunderern.