El Camino Real: Kaliforniens „Traumstraße der Welt“

10_26_Camino_Real_Road No. 1 - Big Sur_(c)Almut_Mey

Ende des 18. Jahrhunderts erschlossen Franziskanermönche von Mexiko kommend die Küstenregion im heutigen Kalifornien. Auf dem Camino Real legten sie 21 Missionsstationen an, aus denen sich über viele Jahre hinweg zahlreiche große und kleine Städte entwickelten. In ihrem Multimediavortrag am Di. 26.10. um 19:15 Uhr im Deutsch-Amerikanischen Institut Tübingen nimmt USA-Expertin Dr. Almut Mey ihr Publikum mit auf eine Reise in die drei größten Städte entlang des sogenannten „Königswegs“: San Diego, Los Angeles und San Francisco ziehen jedes Jahr Millionen Besucher*innen aus den USA und der Welt in ihren Bann, erzählen legendäre Geschichten und spiegeln in all ihrer Unterschiedlichkeit doch den Charakter der USA und insbesondere Kaliforniens wider.

Um möglichst vielen Interessierten die Teilnahme zu ermöglichen, kann dieses Event zusätzlich im Online-Livestream unter www.dai-tuebingen.de/camino mitverfolgt werden.

Ort: d.a.i.-Saal und online unter www.dai-tuebingen.de/camino, 3G-Nachweis Voraussetzung zur Teilnahme vor Ort

Eintritt frei

In Kooperation mit der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit