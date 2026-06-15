Pulsierende Lebensfreude trifft Karibische Leichtigkeit.

Wenn El Flecha Negra auf der Bühne stehen, ist pulsierende Lebensfreude garantiert: Mit ihrem zeitlosen Stilmix aus lateinamerikanischen Rhythmen, Reggae und Ska hat sich die Band europaweit ein großes Publikum erspielt. Zuletzt spielte die Band ihre sehr erfolgreiche 10-Jährige Jubiläumsshow mit über 60 Konzerten. Nach so viel Euphorie sind die Musiker so heiß wie nie auf ihre anstehende FUEGO-Tour. Grund genug für eine feurige Fiesta voller Latin Roots und Karibischer Leichtigkeit: El Flecha Negra – jetzt bei euch!