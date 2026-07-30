Mucho Picante Caliente.

El Flecha Negra sind Botschafter eines modernen, grenzenlosen Mestizo-Sounds. Was2014 als Straßenmusik-Projekt begann, füllt heute die Clubs und großen FestivalbühnenEuropas. Mit ihrem neuen Album „Mucho Picante Caliente“ bringt das Quintett aus Chile,Brasilien, Peru und Deutschland eine vibrierende Mischung aus Cumbia, Reggae, Skaund Mestizo-Power auf die Bühne.

Ihre Musik verbindet klare Haltung mit ansteckender Lebensfreude: In ihren Texten treffenreale Geschichten über Migration und Identität auf Melodien voller Hoffnung undLeichtigkeit. Ein Konzert von ihnen fühlt sich an wie ein Abend unter Freunden: tanzen,feiern, mitsingen – und mit einer Energie nach Hause gehen, die noch lange nachhallt.

Warmup & Aftershow mit Cumbia Dub Club & Petardo Peru.

Zwischen Schwarzwald und Südamerika: El Flecha Negra feiern musikalische Vielfalt Dass El Flecha Negras musikalische Vielfalt nicht von ungefähr kommt, zeigt ein Blick auf die Zusammensetzung der Band: Die fünf Musiker aus Deutschland, Chile, Brasielie und Peru umspannen mit ihren Songs vier Länder und zwei Kontinente. Kein Wunder also, dass ihr Sound vor kultureller Fülle nur so strotzt. Und nicht nur aus musikalischer Sicht gehen El Flecha Negra als waschechte Weltbürger durch. Auch in ihren Texten spricht sich die Band für Offenheit, Toleranz und Zusammenhalt aus – auf Spanisch und mit jeder Menge Optimismus. Mit dieser Botschaft haben sie sich in den vergangenen Jahren ein großes Publikum erspielt und sich als feste Größe in der europäischen Festivallandschaft etabliert (u.a.Fusion, Tollwood und Das Fest, Concert at Sea)

Angefangen haben El Flecha Negra als Straßenmusik-Trio: Ausgestattet mit Gitarre, Kontrabass und Cajon schlagen sie 2014 in den Gassen der Freiburger Altstadt eine musikalische Brücke ins knapp 9.000 Kilometer entfernte Südamerika. Mit ihrem unverstellten Klang und Charisma entwickeln sie sich schnell zu einer gefragten Live-Band – auch über die Grenzen der Breisgau-Metropole hinaus.Ihrer Wahlheimat bleiben die Musiker dennoch treu und widmen ihr 2015 mit dem Debütalbum “Schwarzwald” eine musikalische Liebeserklärung. Es folgen über 500 Konzerte in Deutschland und Europa sowie eine fulminante Tour durch Chile. Auf ihrem zweiten Longplayer “Tropikal Passport” präsentieren sich El Flecha Negra als Quintett, erweitern ihren Sound um Trompeten, traditionelle Flöten und psychedelische Chicha-Gitarre. 2020 veröffentlichen sie schließlich ihre langersehnte Live-Platte, doch die Corona-Pandemie setzt der überbordenden Spielfreude der Musiker ein jähes Ende. Umso energiegeladener das Bühnen-Comeback mit dem dritten Studioalbum “Renacer”: Tiefer denn je verbeugt sich die Band vor ihren musikalischen Einflüssen – Bachata, Zoca, Merengue, Mambo Urbano, Balada, Latín Hip-Hop und natürlich Cumbia.

Ab Herbst 2024 feierte El Flecha Negra mit einer großen Jubiläums-Tour zehn Jahre Bandgeschichte. Diese sehr erfolgreiche Tour, mit über 60 Konzerten, motivierte die 5 Musiker mehr denn je, ihre neue Show – eine feurige Fiesta voller Latin Roots und Karibischer Leichtigkeit - vorzubereiten.

Cumbia Dub Club ist ein Projekt, das 2009 innerhalb der Wohnprojekte und der alternativen Szene in Tübingen entstanden ist. „Your local cumbia dealer“ – Petardo – ist Peruaner und legt Musik von Vinyl bis hin zu digitalen Formaten auf. Eine musikalische Reise von Kuba nach New York, von Cartagena nach Lima und von Buenos Aires nach Mexiko – Cumbia, Guaracha, Salsa, Boogaloo sind nur einige der Stilrichtungen, die in dieser musikalischen Auswahl erklingen.