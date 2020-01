Am vierten Freitag des Monats herrscht absoluter Ausnahmezustand in der Friedrichstraße 13: Vorhang auf für die neue Eventreihe „El Fuego de la Noche” im PURE. Lateinamerikanische Klänge gepaart mit den besten HipHop-Tunes und freshen R&B-Sounds ziehen die Stuttgarter Chicas und Chicos in ihren Bann, während wechselnde lokale DJs das Soundsystem ordentlich auf die Probe stellen und für jede Menge feurige Stimmung auf der Tanzfläche sorgen.

Ab 21 Uhr öffnet die beliebte Partylocation mitten in der Stuttgarter Innenstadt ihre Tore und bis 23 Uhr ist der Eintritt für alle Gäste kostenlos. Zur selben Zeit wartet die notwendige Abkühlung in Form von hochwertigen Drinks zu fairen Preisen an der Bar: Alle Shots sind dann für je zwei Euro, Bier für je drei Euro, ausgewählte Longdrinks für schlappe fünf Euro und Cocktails für je sechs Euro zu haben. Auf eine heiße Nacht – vamonos!

Für genügend Abwechslung ist am Abend ebenfalls gesorgt, denn wer bei uns im PURE feiert hat zusätzlich Zugang zu unserem Schwesterclub Cocolores. Hier findet Ihr Musik für die Tanzfläche. Songs, die Erinnerungen wecken, von zeitlosen Clubhits bis Instant Classics und Alltime Favourites.