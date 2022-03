El Fuego de la Noche | HIPHOP x RnB x LATIN x URBAN

Im PURE wird das Feuer der Nacht wieder entfacht! Wie? Natürlich mit der PURE-Family, die hierfür wie eh und je beste HipHop-, R&B- und Urban-Club-Music und natürlich erstklassige Partystimmung in Stuttgart serviert!

Von 21 bis 23 Uhr gibt’s in der Friedrichstraße Getränke-Specials sowie freien Eintritt obendrauf: Ob das kühle Bier für je drei Euro, Shots für je zwei Euro, abgefahrenste Cocktails für je sechs Euro oder ausgewählte Longdrinks für je fünf Euro, an diesem Abend wird’s heiß! Das 2G+ Motto wird außerdem etwas ausgeweitet: Drei Girls erhalten bis 23 Uhr eine Flasche Prosecco aufs Haus und dürfen so Feuer in die Bude bringen!