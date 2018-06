Wie der Name schon vermuten lässt, haben sich die Musiker dieser Gruppe der spanischen und südfranzösischen Gitarrenmusik (Rumba Gitana) verschrieben. Die Musik entstand als Verschmelzung des Flamenco der spanischen Calé-Zigeuner mit dem französischen Chanson der Camargue und der Provence. Die Brüder Thomas „Nasito“ und Wolfgang „Marcado“ Hammer (beide Gesang und Gitarre) aus Nördlingen haben schon vor vielen Jahren ihre Liebe zu dieser Musik entdeckt und dieses Projekt gegründet. Motiviert dazu wurden sie unter anderem durch Felipe Sauvageon (Lailo, The All Stars of Gipsy), der lange Zeit im Ries lebte und dort auch eine große Fangemeinde dieser Musik entwickeln konnte. Der Gesamtklang wird erweitert durch ein Cajon (Ringo Litvai) und eine Solo- Gitarre die von Barbudo (Bernd Stoupa) zelebriert wird. In dieser Besetzung bringt „El Grupo Alegria“ Stücke von Lailo, Gipsy Kings und The Alstars of Gipsy (Bamboleo, Volare etc.) zu Gehör, die von Romantik bis Rhythmik, welche ins Blut und in die Beine geht, nichts vermissen lässt.