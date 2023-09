El Mago Masin – 100 Jahre Liegestuhl

El Mago Masin hat einen Fünfjahresplan gemacht. Im Liegestuhl.

Dabei ist er eingeschlafen. Damit er im Hamsterrad der Leistungsgesellschaft im Liegestuhl mithalten kann, bleibt nur eins: er braucht einen Privatsekretär, eine neue Gitarre und jemanden, der seine Pflanze gießt, wenn er auf Tour geht – hat er gedacht, bis er bemerkt, dass er jahrelang eine Plastikpflanze gegossen hat. Eine sehr wichtige Zeitung bezeichnete El Mago Masin einst als Liedermacher mit Peter-Pan-Syndrom.

Treffend, denn am Ende findet er ein Igelbaby und backt einen Pustekuchen. Während draußen die Welt immer komplexer wird, feiert er ein unterschätztes, klappbares Möbelstück, das für Ruhe und Gelassenheit steht. Eine funkelnde Hommage an den Liegestuhl. Denn im Liegestuhl sind wir alle gleich – gleich glücklich. Raus aus dem Alltag, rein in den kuriosen Kosmos von El Mago Masin.