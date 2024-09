"El mavi de Cádiz", Flamenco-Trio

Moderner Flamenco & Fusion. Kubanische und brasilianische Stile verbinden sich mit traditionellem Flamenco zu einem einzigartigen musikalischen Erlebnis. El Mawi (Gesang und Tanz), Alejandro Suarez Roa (Gitarre), Miguel Llobell (Perkussion).

El Mawi, geboren in Cádiz, der Stadt, in der er seine Ausbildung in der Welt des Flamenco begann und schon in jungen Jahren in den renommiertesten Theatern und Festivals der Stadt sang und tanzte. Studium in klassischem, zeitgenössischem Tanz und Interpretation an der Schule Charo Cruz, unter anderem bei Javier Latorre, Antonio Canales, Farruquito und Rocío Molina.

Alejandro Suarez Roa wuchs im Barrio de la Vina auf, einem ursprünglichen Viertel von Cádiz, das insbesondere während des berühmte Carnaval de Cádiz zum Zentrum der Stadt wird. Im Laufe seiner Karriere arbeitete er u.a. mit Sängern wie Ramón Heredia und Rancapino Junior oder Mara Rey aus der Compañía von Farruquito.

Miguel Llobell wurde in Cadiz geboren. Seine musikalischen Wurzeln liegen im Flamenco. Aber auch Einflüsse aus der kubanischen, afrikanischen und brasilianischen Musik und Jazz haben seinen musikalischen Stil geprägt. Er lernte unter anderem bei Rubem Dantas (Paco de Lucía, Camarón de la Isla, Chick Corea, etc.) Dem Vater der Percussion und des Cajón im Flamenco. Rubem prägte seine Sichtweise der Percussion im Flamenco nachhaltig, Llobell blieb aber stets offen gegenüber anderen Musikstilen. Teile seiner Ausbildung genoss Miguel Llobell unter anderem auch bei berühmten Flamenco Perkussionisten wie Ramón Porrina und Israel Suarez „El Piraña".