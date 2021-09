Die Band versetzt ihre Zuhörer in die 60er und 70er Jahre, als Rockmusik noch jung war. Bird Beat gibt den Songs eine persönliche Note und kreiertso ihren eigenen Sound. "It beats you the bird out!"

Eine Anmeldung für die Konzerte ist beim Kulturamt unter Tel. 07264/922-161 oder per E-Mail unter Kulturamt@badrappenau.deunbedingt erforderlich. Bitte beachten Sie vor Ort die jeweiligen Hygienerichtlinien und tragen Sie eine FFP2 oder OP-Maske beim Besuch der Ausstellung/Veranstaltung. Beachten Sie auch unsere aktuellen Hinweise zur Ausstellung unter www.badrappenau.de. Dankeschön.