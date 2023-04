Nachholtermin – Karten bitte neu reservieren!!

„El Pasaje Flamenco“ gründete sich 2013 in der ehemaligen Stuttgarter Tapas Bar „La Guitarra“. Die Gruppe gehört zu den wenigen festen Live-Flamenco-Ensembles in der Region. El Pasaje Flamenco liebt und lebt den künstlerischen Austausch und kooperiert regelmäßig mit anderen Flamenco-Künstler/innen und Musiker/innen in der Region und aus Spanien.Mit großer Leidenschaft und Virtuosität interpretieren Melanie Padilla Segarra (Gesang), Annette Brenner und Lena de las Flores (Tanz), Philip Reinhardt (Gitarre) traditionelle Flamenco-Stile. Das Publikum wird unweigerlich in den Bann der verschiedensten Stimmungen des Lebens gezogen. Nicht nur für Flamenco-Fans ein Genuss! Ein musikalisches und tänzerisches Erlebnis für Augen und Ohren!