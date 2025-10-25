Ela und die Herzensbrecher entführen ihr Publikum mit ihren mitreißenden Interpretationen der Schlagerhits der 50er und 60er Jahre auf eine musikalische Zeitreise.

Mit ihrer einzigartigen Mischung aus Nostalgie, Charme und Leidenschaft begeistern die Musiker Ela Kirchner (Gesang), Manne Stauss (Gesang/Akkordeon), Buddy Bosch (Gesang/Gitarre) und Hardy Fritsch (Gesang/Bass) ihr Publikum bei jedem Auftritt.

Ela Kirchner, die charismatische Sängerin der Band, verzaubert mit ihrer glockenklaren, kraftvollen Stimme und ihrer authentischen Interpretation der großen Schlagerklassiker. Zusammen mit den großartigen Musikern Manne, Buddy und Hardy sorgt sie für unvergessliche Live-Momente, die das Publikum zum Tanzen und Mitsingen animieren.

Ob bei Konzerten, privaten Feiern oder Firmenevents - Ela und die Herzensbrecher versprühen gute Laune und bringen das Flair der goldenen Schlagerära zurück auf die Bühne. Mit ihrem breit gefächerten Repertoire von bekannten Hits wie "Schuld war nur der Bossa Nova" bis hin zu Geheimtipps aus vergangenen Zeiten begeistern sie Jung und Alt gleichermaßen.