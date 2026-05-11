Am Samstag, 20. Juni, heißt es in der Schlosskelter Freiberg am Neckar:

Bühne frei für große Gefühle, mitreißende Melodien und jede Menge Nostalgie! Ela und die Herzensbrecher bringen die größten deutschen Schlager der 50er und 60er Jahre zurück – live, charmant und mit ganz viel Herz. Mit ihrer einzigartigen Mischung aus Nostalgie, Charme und Leidenschaft begeistern die Musiker Ela Kirchner (Gesang), Manne Stauss (Gesang/Akkordeon), Buddy Bosch (Gesang/Gitarre) und Hardy Fritsch (Gesang/Bass) ihr Publikum bei jedem Auftritt.

Ob Peter Alexander, Connie Francis, Caterina Valente u.v.a. – Ela und ihre Band sorgen für einen Abend voller Ohrwürmer, Stimmung und Erinnerungen. Mitsingen und tanzen? Unbedingt!

„Ela und die Herzensbrecher“ – das ist mehr als nur eine Band. Das sind fünf Musikerinnen und Musiker mit einer gemeinsamen Mission: die großen deutschen Schlager der 60er und 70er Jahre wieder aufleben zu lassen. Mit viel Gefühl, augenzwinkerndem Charme und jeder Menge musikalischem Können bringen sie Songs auf die Bühne, die Generationen verbinden.

Und auch kulinarisch geht’s stilecht zu: Der Freiberger Kulturverein verwöhnt die Gäste mit Getränken und kleinen Snacks im typischen Stil der 50er und 60er Jahre – perfekt abgestimmt auf die musikalische Zeitreise.

Ein Abend voller Nostalgie, Musik und guter Laune – den Sie nicht verpassen sollten.