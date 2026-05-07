Die Schlagerband der 50er und 60er Jahre

Ela Kirchner (Gesang) und die Herzensbrecher - Manne Stauss (Gesang/Akkordeon), Buddy Bosch (Gesang/Gitarre) und Hardy Fritsch (Gesang/Bass) - entführen das Publikum mit mitreißenden Interpretationen der Schlagerhits der 50er und 60er Jahre. Mit einer einzigartigen Mischung aus Nostalgie, Charme und Leidenschaft bringen sie das Flair dieser goldenen Ära auf die Bühne.

Ela Kirchner verzaubert als charismatische Sängerin mit glockenklarer Stimme und authentischer Interpretation der großen Schlagerklassiker. Zusammen mit Manne, Buddy und Hardy sorgt sie für unvergessliche Live-Momente und für einfach guter Laune.

Erleben Sie das Gastspiel von Ela und die Herzensbrecher im Friedrichsbau Varieté und erleben Sie live bekannte Hits wie „Schuld war nur der Bossa Nova“ bis hin zu Geheimtipps aus vergangenen Zeiten.