Konzert - ALLEN-FORRESTER BAND - European Tour 2024

Die Allen-Forrester Band ist eingemeinsames Projekt der beiden New Yorker Gitarristen Ben Forrester und JoshAllen. Geprägt von den Pionieren des Southern Rock wie der Allman BrothersBand, Lynyrd Skynyrd, Black Crowes und Blackberry Smoke, verpassen die beidendem klassischen Twin-Guitar-Sound einen neuen Anstrich und verbinden ihreEinflüsse zu einem mitreißenden Mix aus knackigem Bluesrock und melodischemSouthern Rock. Die Live-Shows der Allen-Forrester Band leben nicht nur vomklassischen amerikanischen Retro-Sound der Band und Josh Allens rauer Blues-Stimme,sondern auch von der Spielfreude und Improvisationskunst der Band, zu der nebenden beiden amerikanischen Gitarristen auch die deutsche Rhythm Section (HendrikHerder am Bass und Matthias Böhm an den Drums) ihren Beitrag leistet. RockTimes meint kurz und knapp: „einBlues-Rock-Feuerwerk!“. Nach der Veröffentlichung ihres von Kritikernhochgelobten Debut-Albums (das im Frühjahr auf Anhieb in den deutschenAlbum-Charts landete) kommt die Allen-Forrester Bandfür einigeausgewählte Shows zurück nach Europa. Im Gepäck haben sie dann die brandneuelimitierte Vinyl-Auflage des neuen Studio-Albums – ein Muss für alle Fans von„gitarrenlastigem, Blues-getränkten Southern Rock“ (BluesNews)!