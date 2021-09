Elbtonal Percussion - Moby Dick oder Der Wal

Mit ihren Klangspiele[n], die in immer wieder neuen Farben leuchten, so die Presse, beherrschen die treffsicheren Schlagwerker Andrej Kauffmann, Jan-Frederick Behrend, Stephan Krause und Sönke Schreiber den kreativen Crossover wie kaum eine andere Formation. Elbtonal Percussion geben fünf Jahre nach ihrem ersten herausragenden Konzert im Bürgerzentrum der Geschichte um die Jagd nach Moby Dick das musikalische Fundament. Mit seiner unverwechselbar markanten Stimme macht Christian Brückner, bekannt als feste Synchronstimme von Robert De Niro, den von Rachegelüsten getriebenen Kapitän Ahab meisterhaft greifbar. Die Musik unterstützt die von naiver Abenteuerlust und angespanntem Warten auf eine Naturgewalt geprägte Atmosphäre des Buches mit dramatischer Dynamik. Spannungsgeladene Elemente stehen musikalischem Minimalismus gegenüber, der den zeitweiligen Stillstand auf dem Meer anschaulich vergegenwärtigt. Christian Brückner lieh als Hörbuch- und Synchronsprecher neben de Niro seine Stimme in unregelmäßigen Abständen zahlreichen weiteren Schauspielern wie auch Harvey Keitel und Robert Redford. Brückner wurde mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Sonderpreis des Deutschen Hörbuchpreises und dem Ehrenpreis des Preises der deutschen Schallplattenkritik. 2018 wurde ihm das Bundesverdienstkreuz verliehen.

Es erklingen Werke von u.a. Schmitt, Bach, Zivkovic, Abe und Radiohead.

