Elchinale 2018 - 2. Ellwanger Filmdich-Festival

Es gibt Filmfestspiele in Berlin, Cannes, Venedig oder Shanghai. Es gibt Filmfestivals in Moskau, Istanbul, Stockholm, Wien oder Gent. Die „Welt des Films“ wird überall gefeiert: auf der Berlinale, der Viennale und seit dem letzten Jahr auch in Ellwangen auf der Elchinale.

Egal wo sie stattfinden solche Festivals, sie alle haben eines gemeinsam: die Freude am Film, das Interesse am Filmemachen und eine ganz besondere Atmosphäre. Auch dieses Jahr wird in Ellwangen wieder ein Hauch von Hollywood wehen, wenn zum Ausklang des „Sommers in der Stadt 2018“ zum zweiten Mal der „Goldene Elch“ für die beste Filmdich-Produktion verliehen wird. Sie möchten der glückliche Preisträger sein? Dann suchen Sie sich aus ihrem Lieblingsfilm, Musikvideo oder Werbespot Ihre Lieblingsszene und spielen Sie diese einfach nach. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf, transformieren Sie die Szene in eine andere Zeit, einen anderen Ort oder eine andere Welt. Ist Ihr Interesse geweckt? Dann besuchen Sie für weitere Informationen unseren Internetauftritt unter www.elchinale.de.

Dort erhalten Sie die detaillierten Informationen zu den diesjährigen Teilnahmebedingungen, zum Nominierungsverfahren und zur Preisverleihung.Machen Sie mit und feiern Sie ein tolles Filmfestival mit uns!Werfen Sie sich in Schale und nehmen Sie wieder den Weg über den roten Teppich und tauchen Sie ein in einen erlebnisreichen Abend mit Glitzer und Glamour im Ellwanger Kino Regina 2000. Der Wettbewerb beginnt mit der Veröffentlichung der Broschüre „Sommer in der Stadt“.

Nähere Informationen zum Abgabetermin der Wettbewerbsbeiträge und zum Datum der Preisverleihung Elchinale 2018 unter www.elchinale.de.