electric bass in acoustic space

Geboren in Schweden und seit 1996 in der Schweiz zuhause, überschreitet Björn MeyersMusik mühelos stilistische Grenzen und führt den E-Bass weit über sein gewohntes Terrain hinaus.

Mit Convergence (2026), seinem zweiten Soloalbum bei ECM, führt er die musikalische Arbeit weiter, die er mit dem wegweisenden Debüt Provenance (2017) begonnen hat. Produziert von Manfred Eicher, erkunden diese Aufnahmen das selten gehörte Potenzial der Bassgitarre – sie schaffen markante Klangfarben und fein nuancierte Texturen und beziehen zugleich den akustischen Raum, in dem die Klänge entstehen, bewusst mit ein.

Neben seiner Solokarriere ist Meyer in unterschiedlichsten musikalischen Genres zuhause. Er arbeitet seit vielen Jahren mit dem tunesischen Oud-Meister Anouar Brahem zusammen und prägt seit drei Jahrzehnten mit dem Trio Bazar Blå die zeitgenössische schwedische Volksmusik. Er leitet das interkulturelle Ensemble Garden of Silence, ist Mitbegründer des Schweizer Quartetts NEN und ist in Projekten mit der afghanisch-deutschen Sängerin Simin Tander, dem englischen Trompeter Tom Arthurs, den iranischen Kamancheh Spieler Misagh Jolaee und dem Gitarristen Mahan Mirarab, dem amerikanischen Harfenisten Park Stickney und vielen weiteren aktiv.

Meyer war eine prägende Kraft in Nik Bärtsch’s Ronin, mit dem er auf den ersten sieben Alben zu hören ist und über ein Jahrzehnt international auf Tournee ging. Eine langjährige kreative Partnerschaft verbindet ihn zudem mit dem Schweizer Komponisten und Musiker Don Li.