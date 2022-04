Special Guest: Blind Channel

Support: One Morning Left

„Bevor wir alle in einer anderen Welt aufgewacht sind, haben wir in den letzten Wochen mit ganz vielen verschiedenen Leuten gesprochen, um für uns besser entscheiden zu können, was der richtige Umgang mit dem Namen ist. Das Ergebnis ist einfach: Wir werden unseren Namen ändern, weil wir mit unserem Namen niemanden verletzen oder ausgrenzen wollen und auf keinen Fall Jahrhunderte alte Stereotype fördern wollen. Wir werden immer das bleiben, was ihr und wir alle mit dem Namen Eskimo Callboy verbinden, heißen aber sofort: Electric Callboy. In anderen Worten: Aus Raider wird jetzt Twix, ansonsten ändert sich nix.“

Nachdem sie das Internet mit ihrer Hymne „Hypa Hypa“ und dem dazugehörigen Videoclip international im Sturm erobert haben und mit der aktuellen EP „MMXX“ auf Platz 10 der Offiziellen Deutschen Charts eingestiegen sind, kündigen ESKIMO CALLBOY für 2022 die ausgedehnte "Hypa Hypy European Tour 2022" an, auf der die Band in insgesamt elf Ländern Station macht.

Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit für die verlegten Daten.