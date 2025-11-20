ELECTRIC CALLBOY gehen auf Welttournee und wollen mit ihren energiegeladenen Auftritten die Arenen zum Kochen bringen.

Am 20. November beehrt die mehrfach preisgekrönte Band die Stuttgarter Schleyer-Halle.

ELECTRIC CALLBOY sind bekannt für ausverkaufte Hallen auf der ganzen Welt und versprechen ein unvergessliches Live-Erlebnis mit einer Mischung aus pulsierenden Beats, elektrisierenden Riffs und einer Energie, die die Grenzen der Live-Musik verschiebt.

"Wir können es kaum erwarten, auf Tour zu gehen und diese Show zu unseren Fans auf der ganzen Welt zu bringen", so ELECTRIC CALLBOY. "Jedes Konzert auf dieser Tour wird ein großes Fest, und wir freuen uns darauf, jede Nacht unvergesslich zu machen. Wir haben hart an neuem Material und besonderen Überraschungen gearbeitet, und wir sind bereit, dies zu unserer bisher größten und elektrisierendsten Tournee zu machen."