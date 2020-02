Electric drive Rallye package für Gruppen

Immer zwei Personen bilden ein Team und bekommen einen smart ed car2go für das Event zur Verfügung gestellt.

Zur Einführung ist ein Geschicklichkeitsparcours zu meistern. Anschließend geht es mit Roadmap und Navigationssystem ausgestattet, quer durch Stuttgart zum Punktesammeln.

Dabei kommt es nicht auf Zeit und Geschwindigkeit an, sondern auf die Anzahl der gelösten Teamaufgaben.

Ganz nebenbei lernt man die schönsten Plätze der Stadt kennen wie z.B. die Grabkapelle auf dem Rotenberg, den Neckar, die Weinberge u.v.m.

Wichtige Infos:

Mehr als 30 Fahrzeuge auf Anfrage! Start- und Endpunkt ist in der Regel ein Parkplatz im Bereich des „Wasens“ in Stuttgart Bad Cannstatt (außer an Eventtagen). Für kleinere Gruppen mit max. 12 Fahrzeugen ist auch der Start am Parkplatz „Platz der Deutschen Einheit“ in Stuttgart-Mitte möglich. Andere Start- und Endpunkte in der Region Stuttgart auf Anfrage und gegen Aufpreis möglich.

Alle Rallye-Teilnehmer, die selbst am Steuer sitzen wollen, müssen im Besitz eines gültigen Führerscheins sein. Vor Ort bieten wir zusätzlich eine kostenlose Registrierung für car2go an und gewähren den Anmeldern ein extra Fahrguthaben von 30 Min. für künftige Fahrten. Diese Registrierung ist freiwillig und keine Voraussetzung zur Teilnahme.