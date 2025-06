Ein Festival, das es so noch nie gab. Ein Tag voller Bass, Lichter und Energie. Bist du bereit für das erste Kapitel?

Etwas Neues entfaltet sich – verborgen in pulsierenden Bässen, leuchtenden Farben und endloser Ekstase. Eine Welt abseits des Alltäglichen, wie Balingen sie noch nie erlebt hat. Lass dich treiben, verliere dich in einer surrealen Kulisse und finde deinen Moment in der @moebelrogg Chillout Area. Doch das hier ist mehr als nur ein Tag – es ist der Anfang von etwas Großem. Und wenn du denkst, es ist vorbei – geht es auf den Aftershowpartys erst richtig weite

Beschreibung

Das Warten hat ein Ende – das Line-Up ist da!

Die erste Ausgabe vom Electric Garden Festival schreibt Geschichte – und jetzt weißt du, wer sie mit uns schreiben wird. Wir bringen den Aktivpark zum Beben!