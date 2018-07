× Erweitern Electric Turtles

Wenn dein Kopf sich nicht bewegt, deine Füße nicht tanzen, deine Knie nicht weich werden, dann, nunja - dann bist du wohl im falschen Club gelandet und ELECTRIC TURTLES spielen eine Tür weiter. Und die Band legt ein beachtliches Tempo vor: Bereits im ersten Jahr ihres Bestehens veröffentlichen ELECTRIC TURTLES drei EPs, Touren in Israel, spielen Shows mit Melt Banana (JAP), Black Lungs (MD) und Reverend Beatman (CH), und werden schließlich vom Dresdner Indie-Label Undressed Records an Bord genommen. Die nächste Station auf ihrer wilden Reise: das Debutalbum. Und natürlich touren, bis der Motor glüht. Die beiden Jungs sind “young and road-ready”.