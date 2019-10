Am 16.11 bringen wir die Tanzfläche des Clubthing zum glühen!

An besagtem Abend erwarten euch elektronische Klänge von melodischem House über groovigen Tech-House bis hin zu treibendem progressivem Techno! Zudem wird Piijay ein Live-Set auf einer Drummaschine in Kombination mit Synthesizern spielen! Musikalisch ist also einiges Geboten!

Taktgeber:

- Dany Wich B2B Efførtless

- Piijay

- Der_Sprinter

- Rixy_Kn B2B Echolon