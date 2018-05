Electrogravity pres. Joix (live)

JOIX ist ein leidenschaftlicher und vielseitiger Produzent und Klangforscher aus Mannheim, dessen Tracks sich in den Bereichen Deep Techno, Experimental, Tribal und Minimal Techno bewegen und die bereits in Form von neun EPs und zwei Alben digital und auch auf Vinyl veröffentlicht wurden. Im Spannungsfeld von Mensch und Maschine kreiert er dabei bevorzugt mit analogen Modularsynthesizern und Drummachines seine Sounds.Seine musikalischen Einfüsse stammen von ausgewählten elektronischen Musik-Produzenten aus Detroit, Berlin und Frankfurtund reichen zurück in die Techno-Szene zu Beginn der 90er Jahre, die er als Jugendlicher noch miterleben durfte.Seit über 20 Jahren schon als Reisender in der elektronischen Musikwelt unterwegs kann er auf zahlreiche Gigs in Deutschland und Asien zurückblicken. Seine Live Performances zeichnen sich durch generelle Spielfreude, Tiefgang und Tanzbarkeit aus!