Electronic Biscuits meets E-PUNk

Was für ein Tag. Neben dem offiziellen Finde-einen-Regenbogen-Tag und dem Pony- Express-Tag ist am heutigen Abend zudem noch Welt-Party-Tag 2020! Woohoo! Official P- Day bitches! Aber Moment, am selben Abend laden auch noch die Electronic Biscuits ins Climax?

Eine äußerst seltene Konstellation die gewissermaßen das Raum-Zeit-Kontinuum außer Kraft setzen könnte. Kurz mal mit der NASA gegenchecken - denn wir wollen ja kein schwarzes Loch im schönen Stuttgarter Kessel heraufbeschwören. Safety first halt. Aber alles cool und grünes Licht für das Endstation-Szenario. Und dies gibt es am heutigen Abend nicht von einem Ereignis kosmischen Ausmaßes sondern von Endstation Macher E- PUNk, der sich bei der April-Auflage des Nightlife-Evergreens der elektronischen Kekse die Ehre in der Booth gibt. Gemeinsam mit den Gastgebern Oli Brünemann und Mark M steht der monatlichen elektronischen Supernova im legendären Keller der Calwer Straße nichts mehr im Wege.